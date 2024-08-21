Ветеран заявив, що поліціянтка назвала його "к*нченим інвалідом": омбудсмен відреагував

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал, де нібито поліціянтка назвала ветерана війни "к*нченим інвалідом" через зауваження про паркування.

Про це омбудсмен написав у Telegram.

"Зі слів чоловіка, він зробив зауваження водію автомобіля, який припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, але не мав відповідної наліпки на лобовому склі. При цьому пасажирка автомобіля, яка була одягнена у поліцейську форму, спровокувала конфлікт із ветераном, образивши його", – нагадав Лубінець.

Омбудсмен звернувся із запитом до голови Нацполіції "щодо неупередженого розслідування цього випадку, а також для посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства стосовно недопущення подібного в майбутньому".

Також він подав пропозицію щодо проведення додаткових навчань та інструктажів для особового складу Нацполіції.

Уповноважений ВР попередив, що такі інциденти можуть негативно впливати на репутацію Нацполіції та знизити рівень довіри суспільства до правоохоронних органів. Він пообіцяв тримати ситуацію на особистому контролі.

Що відомо про скандал

Нагадаємо, що минулого тижня ветеран Сил спеціальних операцій ЗСУ Павло Якімчук розповів про конфлікт із жінкою у формі Нацполіції.

Чоловік розповів, що виїхав з паркувального місця для людей з інвалідністю, і там одразу ж припаркувалась інша автівка. Але на лобовому склі не було необхідної наліпки.

Військовий каже, що запитав у водія авто, чи потрібна наліпка "особа з інвалідністю", оскільки він припаркувався на такому місці.

Після цього з автомобіля вийшла жінка у поліцейській формі та відповіла: "А що, в "Епіцентр" тільки інваліди приїжджають?".

"Ця пані назвала мене "к*нченим інвалідом" тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка… Знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, сказала: "Ох*їли. Думають, якщо приїхали з передка, то їм все можна", – розповів ветеран.

Якімчук стверджує, що пасажиркою, яка розпочала конфлікт, була працівниця Національної поліції Орещенко Олена Петрівна.

У коментарі для "УП. Життя" головна спеціалістка відділу комунікації поліції Київщини Яна Єрмоленко зазначила, що поліціянтка, яка фігурує в інциденті, працює у поліції Вишгорода. Через скандал у Нацполіції ініціювали службове розслідування.

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