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- Київ
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Загадкова пожежа в Києві: у нежитловій будівлі знайшли тіло людини (фото)
Причину виникнення займання та загибелі людини встановлюватимуть правоохоронці.
У Києві в Оболонському районі під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло людини без ознак життя. Загоряння сталося на третьому поверсі триповерхової споруди на вулиці Пріорській.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) міста Києва.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 6 листопада о 16:39. На місце події прибули вогнеборці, які під час гасіння виявили тіло загиблої людини.
Пожежу на площі 20 квадратних метрів вдалося ліквідувати о 17:29. Обставини загибелі людини наразі невідомі.
Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Броварах, що під Києвом, в одному з гуртожитків виявили чоловіка, який лежить у коридорі і практично не може самостійно пересуватися. Мешканці кажуть, що надали йому ковдру, але він не може самостійно підвестися, тож справляє фізіологічні потреби під себе.