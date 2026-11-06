Загадкова пожежа в Києві: у нежитловій будівлі знайшли тіло людини (фото)

Пожежа в Києві / © Управління ДСНС Києва

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У Києві в Оболонському районі під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло людини без ознак життя. Загоряння сталося на третьому поверсі триповерхової споруди на вулиці Пріорській.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) міста Києва.

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Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 6 листопада о 16:39. На місце події прибули вогнеборці, які під час гасіння виявили тіло загиблої людини.

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Пожежу на площі 20 квадратних метрів вдалося ліквідувати о 17:29. Обставини загибелі людини наразі невідомі.

© Управління ДСНС Києва

Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронці.

© Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, раніше у Броварах, що під Києвом, в одному з гуртожитків виявили чоловіка, який лежить у коридорі і практично не може самостійно пересуватися. Мешканці кажуть, що надали йому ковдру, але він не може самостійно підвестися, тож справляє фізіологічні потреби під себе.

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