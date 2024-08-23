В Киеве горело несколько авто: кому они принадлежат (фото, видео)

Очевидцы сняли на видео ночной пожар автомобилей в столице.

В Киеве в ночь на 23 августа горели несколько автомобилей. Одна из машин может принадлежать военному.

Об этом сообщил канал "Киев24".

В Деснянском районе столицы около 5:00 горели четыре автомобиля. По словам очевидцев, одна из машин, вероятно, принадлежала военному.

Местные жители также сообщили, что пожар оперативно потушили. Охваченные огнем авто очевидцы сняли на видео.

В Киеве ночью сгорели несколько автомобилей/Скриншот с видео

В Киеве ночью сгорели несколько автомобилей/Скриншот с видео

В Киеве горели 4 автомобиля – видео пожара

К слову, недавно СБУ задержала три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги военных автомобилей в Днепропетровской и Закарпатской областях. Организаторы преступлений – двое киевлян.

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