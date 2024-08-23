В Киеве горело несколько авто: кому они принадлежат (фото, видео)

Очевидцы сняли на видео ночной пожар автомобилей в столице.
В Киеве в ночь на 23 августа горели несколько автомобилей. Одна из машин может принадлежать военному.
Об этом сообщил канал "Киев24".
В Деснянском районе столицы около 5:00 горели четыре автомобиля. По словам очевидцев, одна из машин, вероятно, принадлежала военному.
Местные жители также сообщили, что пожар оперативно потушили. Охваченные огнем авто очевидцы сняли на видео.
К слову, недавно СБУ задержала три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги военных автомобилей в Днепропетровской и Закарпатской областях. Организаторы преступлений – двое киевлян.
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