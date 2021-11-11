У Києві Daewoo Nexia в'їхала в електроопору і загорілася: водій загинув (фото)

ДТП сталася у Святошинському районі Києва на Брест-Литовському шосе.
У Києві Daewoo Nexia в'їхала в електроопору і загорілася: водій загинув.
ДТП сталася у Святошинському районі Києва.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До столичної поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Святошинському районі Києва. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку поліції, патрульні поліцейські та лікарі.
"Правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика Daewoo Nexia, рухаючись Брест-Литовським шосе у напрямку Києва, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого автомобіль загорівся. Від отриманих травм водій, 1949 року народження, загинув на місці", - йдеться у повідомленні поліції.
Слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, у Львові водій скоїв три ДТП за 20 хвилин.
Читайте також:
- Українка через позитивний тест на коронавірус потрапила у безвихідь: житла в Києві нема, у лікарню не візьмуть
- В Україні дорожчають книжки: які причини
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року
- Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище