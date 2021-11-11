В Киеве Daewoo Nexia въехала в электроопору и загорелась: водитель погиб (фото)

ДТП произошло в Святошинском районе Киева на Брест-Литовском шоссе.
В Киеве Daewoo Nexia въехала в электроопрру и загорелась: водитель погиб.
ДТП произошло в Святошинском районе Киева.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В столичную полицию поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Святошинском районе Киева. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка полиции, патрульные полицейские и врачи.
"Правоохранители предварительно установили, что водитель легковушки Daewoo Nexia, двигаясь по Брест-Литовскому шоссе в направлении Киева, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего автомобиль загорелся. От полученных травм водитель, 1949 года рождения, погиб на месте", – говорится в сообщении полиции.
Следственным управлением столичного главка возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, во Львове водитель совершил три ДТП за 20 минут.
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