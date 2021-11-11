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Дим видно за декілька кілометрів: у Києві в парку "Совки" сталася масштабна пожежа (відео)

Дим видно за декілька кілометрів: у Києві в парку "Совки" сталася масштабна пожежа (відео)

"Киев Сейчас"

Площа пожежі доволі велика, вогнище охопило зону барбекю та кафе.

У Києві в парку "Совки" сталася масштабна пожежа.

Відомо, що загорівся сарай на території парку.

Про це повідомив паблік "Киев Сейчас".

Площа пожежі досить велика, вогнище охопило зону барбекю та кафе.

На місці вже працюють рятувальники.

Величезний стовп диму видно навіть від станції метро "Житомирська".

Нагадаємо, вночі у Києві мало не дощенту вигоріла станція технічного обслуговування автівок.

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