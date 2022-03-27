У Києві 28 березня відновлюється освітній процес в дистанційному форматі

У столиці відновлюють онлайн навчання у школах, технікумах та університетах.

Від понеділка, 28 березня, у Києві починають працювати заклади освіти в дистанційному форматі.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У столиці відновлять освітній процес у закладах ​​загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

"Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування, перемикання уваги дітей. Викладачі отримали чіткий сигнал – навчання в даних умовах має бути без негативних оцінок або об’ємних домашніх завдань – воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями. Зараз не час фокусуватися тільки на вивченні нового матеріалу. Заняття мають бути орієнтованими і на повторення – це буде ефективніше", - зазначив Мондриївський.

Нагадаємо, у Франківську розпочинається онлайн-реєстрація до перших класів та у дитсадки.

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