У Києві 28 березня відновлюється освітній процес в дистанційному форматі

У столиці відновлюють онлайн навчання у школах, технікумах та університетах.
Від понеділка, 28 березня, у Києві починають працювати заклади освіти в дистанційному форматі.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
У столиці відновлять освітній процес у закладах загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.
"Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування, перемикання уваги дітей. Викладачі отримали чіткий сигнал – навчання в даних умовах має бути без негативних оцінок або об’ємних домашніх завдань – воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями. Зараз не час фокусуватися тільки на вивченні нового матеріалу. Заняття мають бути орієнтованими і на повторення – це буде ефективніше", - зазначив Мондриївський.
Нагадаємо, у Франківську розпочинається онлайн-реєстрація до перших класів та у дитсадки.
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