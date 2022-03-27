Поліція затримали чоловіка, який намагався пронести на станцію метро у Києві гранату та набої

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
Поліцейські київського метрополітену затримали пасажира, який намагався пронести на станцію метро гранату та набої.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.
"При перевірці документів у спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Фігурантом виявився мешканець Житомирщини, 1997 року народження.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, диверсанти, одягнені у цивільний одяг, намагаються прорватися до Києва.
Читайте також: