Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english
Поліція затримали чоловіка, який намагався пронести на станцію метро у Києві гранату та набої

Поліція затримали чоловіка, який намагався пронести на станцію метро у Києві гранату та набої

Дата публікації
Перегляди
1193
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поліція затримали чоловіка, який намагався пронести на станцію метро у Києві гранату та набої

Поліція Києва / Facebook

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські київського метрополітену затримали пасажира, який намагався пронести на станцію метро гранату та набої.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

"При перевірці документів у спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні. 

Фігурантом виявився мешканець Житомирщини, 1997 року народження.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. 

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, диверсанти, одягнені у цивільний одяг, намагаються прорватися до Києва.

Читайте також:

Наступна публікація