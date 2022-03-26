Бракує продуктів і ліків: до взятого в кільце Славутича планують гуманітарний коридор

Бракує продуктів і ліків: до взятого в кільце Славутича планують гуманітарний коридор

Наразі перевіряється інформація про загиблого учасника мітингу в місті.

До взятого російськими окупантами в кільце Славутича Київської області планують організувати гуманітарний коридор.

Про це це сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"На жаль, Славутич повністю ізольований, ворог зайшов у місто, був затриманий міський голова (вже звільнений – ред.). Але з 9-ї ранку близько чотирьох тисяч місцевих жителів вийшли на мітинг супроти агресора. Щодо загиблого інформацію перевіряємо, підтвердження немає", – розповів Павлюк.

"Наразі міський голова разом з командою керує гуманітарними питаннями в місті. Там бракує продуктів, засобів гігієни, медикаментів. Ці питання намагаємося вирішити, плануємо проведення гуманітарного коридору", – повідомив голова Київської області.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти вторгнулися до міста-супутника ЧАЕС Славутича: танки заїхали прямо до міста.

Через це жителі Славутича влаштували масштабний протест, по якому російські війська відкрили вогонь. Відомо, що є поранені та, можливо, загиблі.