В Киеве 28 марта возобновляется образовательный процесс в дистанционном формате

В столице возобновляют онлайн обучение в школах, техникумах и университетах.

С понедельника, 28 марта, в Киеве начинают работать учебные заведения в дистанционном формате.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В столице возобновят образовательный процесс в заведениях общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.

"Цель дистанционного обучения во время войны – не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение, переключение внимания детей. Преподаватели получили четкий сигнал – обучение в данных условиях должно быть без отрицательных оценок или объемных домашних заданий – оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями. Сейчас не время фокусироваться только на изучении нового материала. Занятия должны быть ориентированными и на повторение – это будет эффективнее", — отметил Мондриевский.

Напомним, во Франковске начинается онлайн-регистрация в первые классы и в детсады.

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