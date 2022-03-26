Российские войска оккупировали Славутич: городские власти подтвердили гибель трех гражданских на митинге

Силы войск оказались неравными, поэтому защитники города решили не рисковать жизнями мирных жителей.

Мэр Славутича Юрий Фомичев вечером 26 марта заявил об оккупации города российскими войсками и подтвердил гибель троих мирных жителей на митинге против захватчиков.

Об этом городской голова сказал в своем видеообращении.

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"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они – военные, они для этого и работают", – рассказал Фомичев.

Он объяснил, что силы войск оказались неравными, поэтому защитники города решили не рисковать жизнями мирных жителей и не сопротивлялись оккупантам.

Фомичев подтвердил гибель трех горожан во время митинга против оккупации 26 марта.

"Весь город – все оставшиеся – вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич – это Украина, что нам не нужно здесь никого другого, потому что это наша земля, мы сами знаем, как нам здесь жить. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинскими властями, с украинской Конституцией, со своим кодексом этики", – добавил мэр.

Напомним, 26 марта российские кафиры Славутича: танки заехали прямо в город.

Поэтому мирные местные жители устроили масштабный протест, по которому русские войска открыли огонь.