Верещук рассказала, скольких человек удалось эвакуировать на Киевщине

Верещук рассказала, скольких человек удалось эвакуировать на Киевщине

Наконец-то удалось повторно добраться и до Бородянки, откуда в субботу эвакуировали в город Белая Церковь 62 человека.

В Киевской области из села Плесецкое в город Фастов, а также сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге 26 марта.

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Также наконец-то удалось повторно добраться и в город Бородянка, откуда в субботу эвакуировали в город Белая Церковь 62 человека.

Ранее Верещук рассказала, что из 10 согласованных гуманитарных коридоров сегодня сработали все. Всего 26 марта эвакуировано 5208 человек.

Напомним, российские войска оккупировали Славутич : городские власти подтвердили гибель трех гражданских на митинге.