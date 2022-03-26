Недостает продуктов и лекарств: ко взятому в кольцо Славутичу планируют гуманитарный коридор

Недостает продуктов и лекарств: ко взятому в кольцо Славутичу планируют гуманитарный коридор

В настоящее время проверяется информация о погибшем участнике митинга в городе.

Во взятый российскими оккупантами в кольцо Славутич Киевской области планируют организовать гуманитарный коридор.

Об этом сказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в прямом эфире общего информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"К сожалению, Славутич полностью изолирован, враг зашел в город, был задержан городской голова (уже освобожден – ред.). Но с 9 утра около четырех тысяч местных жителей вышли на митинг против агрессора. По поводу погибшего информацию проверяем, подтверждения нет", – рассказал Павлюк.

"В настоящее время городской голова вместе с командой руководит гуманитарными вопросами в городе. Там не хватает продуктов, средств гигиены, медикаментов. Эти вопросы пытаемся решить, планируем проведение гуманитарного коридора", – сообщил глава Киевской области.

Напомним, 26 марта российские оккупанты вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич: танки заехали прямо в город.

Поэтому жители Славутича устроили масштабный протест, по которому российские войска открыли огонь. Известно, что есть раненные и, возможно, погибшие.