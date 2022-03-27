Полиция задержали мужчину, который пытался пронести на станцию метро в Киеве гранату и патроны

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские киевского метрополитена задержали пассажира, пытавшегося пронести на станцию метро гранату и патроны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"При проверке документов в спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Фигурантом оказался житель Житомирщины, 1997 года рождения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, диверсанты, одетые в гражданскую одежду, пытаются прорваться в Киев.

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