Російські війська окупували Славутич: міська влада підтвердила загибель трьох цивільних на мітингу

Сили військ виявилися нерівними, тож захисники міста вирішили не ризикувати життями мирних жителів.

Мер Славутича Юрій Фомічев увечері 26 березня заявив про окупацію міста російськими військами та підтвердив загибель трьох мирних жителів на мітингу проти загарбників.

Про це міський голова сказав у своєму відеозверненні.

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"Славутич із сьогоднішнього дня в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони – військові, вони для цього і працюють", – розповів Фомічев.

Він пояснив, що сили військ виявилися нерівними, тож захисники міста вирішили не ризикувати життями мирних жителів та не чинили опір окупантам.

Фомічев підтвердив загибель трьох містян під час мітингу проти окупації 26 березня.

"Усе місто – ті хто залишився – вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич – це Україна, що нам не треба тут нікого іншого, бо це наша земля, ми самі знаємо, як нам тут жити. І сьогодні Славутич залишається українським містом, під українськими прапорами, з українською владою, з українською Конституцією, зі своїм кодексом етики", – додав мер.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти Славутича: танки заїхали прямо до міста.

Через це мирні місцеві жителі влаштували масштабний протест, по якому російські війська відкрили вогонь.