Верещук розповіла, скількох людей вдалося евакуювати на Київщині

Нарешті вдалося повторно дістатися і до Бородянки, звідки у суботу евакуювали до міста Біла Церква 62 людини.

На Київщині з села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Севериновка, Червона Слобода, Рожев та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей.

Про це повідомила віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 26 березня.

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Також нарешті вдалося повторно дістатися і до міста Бородянка, звідки у суботу евакуювали до міста Біла Церква 62 людини.

Раніше Верещук розповіла, що з 10 погоджених гуманітарних коридорів сьогодні спрацювали всі. Усього 26 березня евакуйовано 5 208 людей.

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