У Києві 2-річна дівчинка випала із вікна, поки батьки спали п'яні

В одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва дворічна дівчинка випала з вікна.

Про це повідомляє поліція столиці.

Інцидент стався у четвер, 2 травня.

Правоохоронці, як прибули на місце, виявили, що в квартирі перебували батьки дитини, які були напідпитку і в цей момент спали. 2-річна дівчинка, граючись, самостійно вилізла на стілець на балконі та, перехилившись, випала з вікна. Лікарі госпіталізували дитину – на щастя малеча не отримала серйозних ушкоджень.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження – злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною. Крім того, інформація щодо події передана до соціальних служб для здійснення контролю за сім’єю.

Правоохоронці звертаються до всіх громадян та закликають подбати про безпеку малечі:

не дозволяйте дітям виходити на балкон без супроводу дорослих;

відсуньте від вікон предмети, якими може скористатися дитина, щоб самостійно залізти на підвіконня – столи, стільці, тумбочки, різноманітні ящики тощо;

москітні сітки та інші подібні пристосування не розраховані на можливе вагове навантаження, тому обпиратися на них вкрай небезпечно;

встановіть спеціальні внутрішньо-віконні замки або обмежувачі, які не дозволять дитині широко відкривати вікно.

Раніше повідомлялося, що у Києві 28-річна дівчина вирішила вчинити суїцид, викинувшись з 14-го поверху. Вона впала на перехожу. На жаль, обидві загинули.

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