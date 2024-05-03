В Киеве 2-летняя девочка выпала из окна, пока родители спали пьяные

В одной из многоэтажек Дарницкого района Киева двухлетняя девочка выпала из окна.

Об этом сообщает полиция столицы.

Инцидент произошел в четверг, 2 мая.

Правоохранители, как прибыли на место, обнаружили, что в квартире находились подвыпившие родители ребенка, которые в этот момент спали. 2-летняя девочка, играя, самостоятельно вылезла на стул на балконе и, перегнувшись, выпала из окна. Врачи госпитализировали ребенка – к счастью малышка не получила серьезных повреждений.

По указанному факту следователями начато уголовное производство – злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком. Кроме того, информация о происшествии передана в социальные службы для осуществления контроля за семьей.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам и призывают позаботиться о безопасности малышей:

не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;

отодвиньте от окон предметы, которыми может воспользоваться ребенок, чтобы самостоятельно залезть на подоконник – столы, стулья, тумбочки, ящики и т.п.;

москитные сетки и другие подобные приспособления не рассчитаны на возможную весовую нагрузку, поэтому опираться на них крайне опасно;

установите специальные внутриоконные замки или ограничители, которые не позволят ребенку широко открывать окно.

Ранее сообщалось, что в Киеве 28-летняя девушка решила совершить суицид, выбросившись с 14-го этажа. Она упала на прохожую. К сожалению, обе погибли.

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