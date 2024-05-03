У Києві автобус спалахнув просто під час руху: з'явилися фото

Хоча рятувальники і прибули доволі оперативно, автобус вигорів майже вщент.

У Києві у п'ятницю, 3 травня, сталася пожежа у Дарницькому районі. Тут просто під час руху спалахнув автобус.

Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua та оприлюднив відповідні фото.

"У Дарницькому районі, біля РАЦСу, під час руху спалахнув автобус. Скоріш за все – комунальний", – йдеться у повідомленні.

Автобус спалахнув просто на ходу / Фото: dtp.kiev.ua

Хоча рятувальники і прибули доволі оперативно, автобус вигорів майже вщент.

Нагадаємо, в центрі Києва виникла пожежа в популярному закладі мережі “This is Пивбар”.

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