Троє депутатів Київради ухилилися від військової служби і тепер постануть перед судом

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох депутатів Київської міської ради, які протягом майже року ухилялись від військової служби.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як встановило розслідування, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких – депутати Київради, ще один – помічник столичного депутата, протягом майже року ухилялись від служби.

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Так, за сприяння керівника одного зі структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира військової частини ТРО підозрювані всупереч встановленому порядку домоглися оформлення відрядження до Київської МВА.

Водночас київські депутати і помічник отримували грошове забезпечення із військової частини, в якій, як вважалося, проходять службу.

Підозрюваним депутатам і помічнику інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб;

керівнику структурного підрозділу КМВА – пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби;

командиру військової частини ТРО – перевищення повноважень.

До слова, Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення щодо мобілізації, ухиляння від військового обов'язку та військового обліку, а також щодо колаборантів та державних зрадників. Усі ці рішенння можуть стати закритими для громадськості.

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