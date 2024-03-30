П'яна водійка неслась Києвом під час комендантської години, а поруч сидів маленький син: відео

Під час оформлення адмінматеріалів жінка поводилася агресивно та лаялась на патрульних.

П'яна водійка неслась Києвом під час комендантської години, а поруч сидів маленький син.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Напередодні ми помітили автомобіль Daewoo, водійка якого рухалася у комендантську годину та порушила ПДР. Інспектори подали сигнал про зупинку, натомість жінка це проігнорувала та продовжила рух.

Поліцейські наздогнали та зупинили цей транспортний засіб. Окрім керманички, в авто перебував її малолітній син.

"Спілкуючись із жінкою, ми виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак пройти огляд у встановленому законом порядку вона категорично відмовилася. Ба більше, під час оформлення адміністративних матеріалів жінка агресивно поводилася та висловлювалася ненормативною лексикою до патрульних", – йдеться у повыдомленны.

Патрульны відсторонили водійку від керування та склали на неї ряд адмінматеріалів:

протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;

протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП;

постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Надалі патрульні передали дитину бабусі, а про подію повідомили інспекторів ювенальної превенції.

Жінка керувала авто з ознаками сп'яніння, наражаючи на небезпеку малолітню дитину: патрульні припинили правопорушення Жінка з ознаками сп'яніння керувала авто, наражаючи на небезпеку малолітню дитину: патрульні припинили правопорушення Напередодні ми помітили автомобіль Daewoo, водійка якого рухалася у комендантську годину та порушила ПДР. Інспектори подали сигнал про зупинку, натомість жінка це проігнорувала та продовжила рух. Поліцейські наздогнали та зупинили цей транспортний засіб. Окрім керманички, в авто перебував її малолітній син. Спілкуючись з громадянкою, ми виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак пройти огляд у встановленому законом порядку вона категорично відмовилася. Ба більше, під час оформлення адміністративних матеріалів жінка агресивно поводилася та висловлювалася ненормативною лексикою до патрульних. Ми відсторонили водійку від керування та склали на неї ряд адміністративних матеріалів: ✅ протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП; ✅ протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП; ✅ протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП; ✅ постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП. Надалі патрульні передали дитину бабусі, а про подію повідомили інспекторів ювенальної превенції. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #Kyivpatrol Опубліковано Патрульна поліція Києва Пʼятниця, 29 березня 2024 р.

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю в його крові в 11 разів перевищував норму.

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