У Києві мешканець Дніпропетровщини підпалив незачинену автівку: з'явилися фото

У Києві мешканець Дніпропетровщини підпалив незачинену автівку. Автомобіль ВАЗ вигорів вщент.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Близько 23-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про те, що поблизу автостанції горить автомобіль. На місце події виїхали працівники ДСНС та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Рятувальники загасили пожежу, але транспортний засіб вигорів вщент", – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції оперативно встановили особу палія.

"Ми встановили, що зловмисник, підійшов до припаркованого на узбіччі автомобіля ВАЗ, двері якого виявились незачиненими. Потрапивши до салону, він за допомогою запальнички підпалив речі, які були в салоні авто й втік. Затриманий – це раніше не судимий 38-річний мешканець Дніпропетровської області. Свій вчинок чоловік пояснити не зміг", – розповів начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич.

Чоловік так і не зміг пояснити, для чого він підпалив чужу автівку / Фото: Поліція Києва

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві автобус спалахнув просто під час руху.

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