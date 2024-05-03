Лізли через паркан і ламали бузок: київський ботанічний сад штурмували "вандали-естети"

Вірусний тренд у соцмережах спровокував навалу відвідувачів, які хотіли зустріти схід сонця у ботсаду.

Національний ботанічний сад імені Гришка у Києві звернувся до відвідувачів з проханням поважати роботу працівників установи, яка входить до складу природно-заповідного фонду України. Адміністрація ботанічного саду опублікувала звернення після того, як люди почали приїздити у ботсад у неробочі години, щоб зустріти там схід сонця та наламати квітів бузку.

Звернення до відвідувачів ботанічного саду з'явилося на сайті установи.

Адміністрація Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка Національної академії наук України нагадує відвідувачам, що установа не є громадським парком, або міським сквером. Установа має чіткі правила відвідування та визначений графік роботи. Тож, просимо дотримуватись встановлених правил і поважати працівників нашої установи, які докладають немало зусиль, щоб прогулянка ботанічним садом приносила лише задоволення", – йдеться у зверненні.

Працівники ботанічного саду нагадали, що на його території росте понад 17 тисяч видів, сортів і форм рослин.

"Сад, в якому утримуються найбільші колекції, частині з яких надано статус Національного надбання України. Сад, якому майже 90 років, який створювався неймовірними зусиллями кількох поколінь працівників, в найтяжчі повоєнні роки та зберігався і примножувався в складні 90-і та продовжує розвиватись зараз, останнім часом зазнає несанкціонованої навали відвідувачів бажаючих "зустріти світанок", чи зробити фото вдосвіта та в ранкові години, ще до початку роботи установи", – поскаржилися співробітники ботсаду.

Саме у травні, коли квітне бузок, ботсад Гришка традиційно відвідують безліч людей. Але останніми тижнями у соцмережах поширився тренд зустрічати схід сонця серед квітів, що й спровокувало таку свавільну поведінку багатьох людей.

У п'ятницю, 3 травня у соцмережах поширилися відео, як люди вдосвіта перелазять через паркан і не реагують на охоронців, які намагаються їх зупинити. Також повідомлялося, що деякі "вандали-естети" ламали квіти бузку, щоб забрати красоту з собою додому.

Це такий позор



Ботсад пише, що ці фотографи ламають гілки і поводять себе жахливо, і тому закриває можливість входу до 8:30 pic.twitter.com/lv5djot1uq — Бречаник (@Brechaaaaa) May 3, 2024

Працівниця ботсаду розповіла, що інші відвідувачі, коли побачили натовп, який ламає паркан, викликали на місце поліцію.

"Поліція послухала охорону і поїхала. Все", – пожалілася вона у коментарі журналістам.

Працівники ботанічного саду кажуть, що шоковані таким вандалізмом і свавіллям людей.

"В період квітування бузку та масового відвідування ботанічного саду протягом травня 2024 року Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України відкритий для відвідувачів без вихідних днів", – повідомили на сайті установи.

Графік роботи ботанічного саду:

з 7:00 до 22:00,

каси працюють з 8:00 до 21:30,

з 7:00 до 8:00 вхідні квитки можна придбати лише шляхом безготівкового розрахунку при вході (через Pay Pass турнікети).

Нагадаємо, в ботанічному саду Бірмінгема у Великій Британії зацвіла рідкісна рослина. Ця рослина, яку називають "сапфіровою вежею", зацвіла вперше за 20 років і загине після цвітіння.

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