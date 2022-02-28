У Бучі українські військові розгромили колону окупантів (відео)

ЗСУ зупинили колону ворога.

В Бучі 28 лютого ЗСУ розгромили колону російських окупантів. Постраждалих українців немає.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Збройні Сили України зупинили колону ворога. Вулиця Вокзальна, місто Буча. Звичайно, приватний сектор, який поруч, теж отримав пошкодження. Але все відбудуємо, всі живі, всі здорові. ЗСУ гарно відпрацювали. Усе буде Україна", - сказав Федорук.