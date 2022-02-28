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У Бучі українські військові розгромили колону окупантів (відео)

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У Бучі українські військові розгромили колону окупантів (відео)

УНІАН

ЗСУ зупинили колону ворога.

В Бучі 28 лютого ЗСУ розгромили колону російських окупантів. Постраждалих українців немає. 

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Збройні Сили України зупинили колону ворога. Вулиця Вокзальна, місто Буча. Звичайно, приватний сектор, який поруч, теж отримав пошкодження. Але все відбудуємо, всі живі, всі здорові. ЗСУ гарно відпрацювали. Усе буде Україна", - сказав Федорук.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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