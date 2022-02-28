В Буче украинские военные разгромили колонну оккупантов (видео)

ВСУ остановили колонну врага.

В Буче 28 февраля ВСУ разгромили колонну российских оккупантов. Пострадавших украинцев нет.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

"Вооруженные Силы Украины остановили колонну врага. Улица Вокзальная, город Буча. Конечно, рядом частный сектор тоже получил повреждение. Но все отстроим, все живы, все здоровы. ВСУ хорошо отработали. Все будет Украина", — сказал Федорук.