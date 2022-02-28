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В Буче украинские военные разгромили колонну оккупантов (видео)

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В Буче украинские военные разгромили колонну оккупантов (видео)

УНІАН

ВСУ остановили колонну врага.

В Буче 28 февраля ВСУ разгромили колонну российских оккупантов. Пострадавших украинцев нет.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

"Вооруженные Силы Украины остановили колонну врага. Улица Вокзальная, город Буча. Конечно, рядом частный сектор тоже получил повреждение. Но все отстроим, все живы, все здоровы. ВСУ хорошо отработали. Все будет Украина", — сказал Федорук.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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