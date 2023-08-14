Сучасниця мамонтів: на Київщині знайшли рідкісну рослину

Екологи зробили велике наукове відкриття, вперше знайшовши не лише на Київщині, а й на всьому Лівобережжі України найдавнішу рослину-релікт третинного періоду – бруслину карликову.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр на своїй сторінці у Facebook.

У лісі біля Переяслава експедиція КЕКЦ підтвердила наявність популяції цієї рідкісної рослини, занесеної до Червоної книги України.

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Бруслина карликова – релікт третинного періоду, вона росла на Землі ще 1,8 млн років тому і є сучасником мамонтів.

"Це низенький вічнозелений сланкий чагарничок. У дольодниковий період бруслина карликова була досить поширена у всій Євразії. Однак, після відступу льодовика бруслина карликова не могла відновити свій ареал через сильну конкуренцію більш пристосованих та прогресуючих видів. В Україні є лише близько 30 місць її зростання. Довгий час вважалося, що її немає на Лівобережній Україні, а також у Київській області", – йдеться у дописі екологів.

Бруслина карликова – релікт третинного періоду

Виявилося, що у дубовому лісі під Переяславом зростає популяція карликової бруслини з 40 рослин. Її знайшов любитель дикої природи із Києва Артем Войналович.

Доктор біологічних наук, завідувач відділу природної флори з Національного ботанічного саду НАН України Віктор Мельник, який брав участь у експедиції КЕКЦ, підтвердив, що це саме бруслина карликова.

Ця рідкісна рослина занесена до Червоної книги України

Крім того, на цій ділянці лісу ростуть інші червонокнижні рослини: лілія лісова, та дикі орхідеї- коручка і любка.

Разом із Богуславським лісгоспом екологи збираються створити тут пам’ятку природи для охорони цих рідкісних рослин.

Нагадаємо, у Голосіївському парку Києва виявили прибульця – слимака іспанського (Arion vulgaris) – чужорідного виду черевоногих молюсків, батьківщиною якого, за однією з версій, вважають Піренейський півострів.

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