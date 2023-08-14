Современница мамонтов: в Киевской области нашли редкое растение

Экологи сделали большое научное открытие, впервые найдя не только на Киевщине, но и на всем Левобережье Украины древнейшее растение-реликт третичного периода – бересклет карликовый.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр на своей странице в Facebook.

В лесу возле Переяслава экспедиция КЭКЦ подтвердила наличие популяции этого редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины.

Также читайте На Киевщине возле Вышгорода найден уникальный древний предмет обихода: фото

Бересклет карликовый – реликт третичного периода, он рос на Земле еще 1,8 млн лет назад и является современником мамонтов.

"Это низенький вечнозеленый стелющийся кустарник. В дольодниковый период карликовая брюшина была достаточно распространена во всей Евразии. Однако после отступления ледника карликовый бересклет не мог восстановить свой ареал из-за сильной конкуренции более приспособленных и прогрессирующих видов. В Украине только около 30 мест его роста. Долгое время считалось, что его нет на Левобережной Украине, а также в Киевской области", – говорится в сообщении экологов.

Бересклет карликовый – реликт третичного периода

Оказалось, что в дубовом лесу под Переяславом растет популяция карликового бересклета из 40 растений. Его нашел любитель дикой природы из Киева Артем Войналович.

Доктор биологических наук, заведующий отделом природной флоры из Национального ботанического сада НАН Украины Виктор Мельник, участвовавший в экспедиции КЭКЦ, подтвердил, что это именно бересклет карликовый.

Это редкое растение занесено в Красную книгу Украины

Кроме того, на этом участке леса произрастают другие краснокнижные растения: лилия лесная, и дикие орхидеи – коручка и любка.

Вместе с Богуславским лесхозом экологи собираются создать здесь памятник природы для охраны этих редких растений.

Напомним, в Голосеевском парке Киева обнаружили пришельца – улитку испанскую (Arion vulgaris) – чужеродного вида брюхоногих моллюсков, родиной которого, по одной из версий, считают Пиренейский полуостров.

Читайте также: