Чи можливий наступ "вагнерівців" на Київ – Наєв дав відповідь

За останніми даними, на території Білорусі перебуває до 6,5 тисячі найманців ПВК "Вагнер". Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив рівень загрози повторного наступу на Київ та розповів, чи можуть "вагнерівці" готуватися самі чи готувати білорусів до наступу на Київ.

Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не відкидав. Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва РФ. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами. Але це не означає, що в подальшому вона не може статися. Все залежатиме від "А" – прийняття рішень, "Б" – від наявності сил та засобів", - прокоментував Наєв.

Командувач Об'єднаних сил також зазначив, що розвідка України постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та відповідних командувачів угруповань.

"Ми робимо все, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на Київському напрямку. З огляду на те, що ворог може вчинити це у майбутньому – до цієї роботи ми залучаємо і голів ОВА і інші складові сили оборони та безпеки", - резюмував Сергій Наєв.

Нагадаємо, Сергій Наєв пояснив, чи є загроза для України через присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Читайте також: