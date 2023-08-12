На Київщині біля Вишгороду знайдено унікальний древній предмет ужитку: фото

За припущенням науковців, скоріше за все, об’єкт являв собою пастку для запірного вилову риби.

Житель села Новосілки Вишгородського району Юрій на березі Десни виявив вимиті річними водами дерев’яні конструкції.

Про це повідомили у Вишгородському історико-культурному заповіднику (ВІКЗ).

Музейники розповідають, що після звернення Юрія до їх заповідника місце знахідки обстежили археологи та співробітники КЗ КОР "Вишгородський історико-культурний заповідни" Іван Зоценко та Дмитро Бібіков.

Фахівці розчистили конструкцію, яка складається з загострених із одного боку та переплетених між собою плашок завдовжки близько двох метрів.

За припущенням науковців, скоріше за все, об’єкт являв собою пастку для запірного вилову риби (у згорнутому вигляді).

Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

У ВІКЗ пояснюють, що фахівці провели фіксацію об’єкту, після чого його було законсервовано.

Подальша доля археологічної знахідки вирішиться незабаром.

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