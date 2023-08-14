У Києві дві зрадниці на замовлення РФ щодня "розганяли" фейки про війну (фото)

СБУ затримала двох жінок, які працювали на Росію.

Служба безпеки України затримала у Києві двох пропагандисток, які на замовлення Росії щодня поширювали до 70 фейків про війну в Україні.

Про це повідомляє преслужба СБУ.

За даними СБУ, зрадниці працювали на росіянина Олександра Зеніна – головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь".

За його вказівками фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.

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Переписка зрадниць з куратором з РФ.

Колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах.

"Насамперед зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про перебіг бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони. Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів. Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок", - йдеться у повідомленні.

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав зрадницям до 10 тис. грн

За даними СБУ, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

Лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих Інтернет-ресурсів. Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом жінкам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі затримали російську агентку, яка коригувала удари по місту.

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