В одному з парків Києва виявили прибульця з Піренейського півострова: що кажуть екологи (фото)

Вважається, що у межах свого поширення слимак іспанський може досить серйозно пошкоджувати садові та інші сільськогосподарські культури.
В Голосіївському парку Києва виявили прибульця – слимака іспанського (Arion vulgaris) – чужорідного виду черевоногих молюсків, батьківщиною якого, за однією з версій, вважають Піренейський півострів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Голосіївського НПП у Facebook.
Вважається, що за межі ареалу його ненавмисне рознесли люди по торговим шляхам. Цей вид може мати забарвлення тіла різних відтінків коричневого кольору, а також чорну голову та щупальця (“антени”); з правого боку тіла у нього гарно помітний дихальний отвір – пневмостому.
Цей вид може досягати досить значних розмірів — 8-12, а інколи й 18 см.
Екологи кажуть, що поява нових видів обумовлена як глобальними змінами довкілля, так і прямим чи опосередкованим впливом на нього людської діяльності.
Зустрічали цього прибульця у різних місцях центральної частини національного парку – в районі Мишоловки, на території парку культури та відпочинку ім. Рильського, біля Національного університету біоресурсів і природокористування України тощо.
Найчастіше молюска можна побачити у сутінках або після дощу.
Наразі співробітники парку говорять, що слідкуватимуть за молюском, щоб вчасно виявити його потенційно можливий вплив на довкілля, оскільки вважається, що у межах свого поширення він може досить серйозно пошкоджувати садові та інші сільськогосподарські культури.
Нагадаємо, у Києві створять чотири заказники. Як розповіли екологи, йдеться про зелені зони “Вікова діброва”, “Труханів острів-1”, “Коручка” та “Ліс орхідей”.