В одному з парків Києва виявили прибульця з Піренейського півострова: що кажуть екологи (фото)

Вважається, що у межах свого поширення слимак іспанський може досить серйозно пошкоджувати садові та інші сільськогосподарські культури.

В Голосіївському парку Києва виявили прибульця – слимака іспанського (Arion vulgaris) – чужорідного виду черевоногих молюсків, батьківщиною якого, за однією з версій, вважають Піренейський півострів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Голосіївського НПП у Facebook.

Вважається, що за межі ареалу його ненавмисне рознесли люди по торговим шляхам. Цей вид може мати забарвлення тіла різних відтінків коричневого кольору, а також чорну голову та щупальця (“антени”); з правого боку тіла у нього гарно помітний дихальний отвір – пневмостому.

Цей вид може досягати досить значних розмірів — 8-12, а інколи й 18 см.

Екологи кажуть, що поява нових видів обумовлена як глобальними змінами довкілля, так і прямим чи опосередкованим впливом на нього людської діяльності.

Найчастіше Arion vulgaris можна побачити у сутінках або після дощу

Зустрічали цього прибульця у різних місцях центральної частини національного парку – в районі Мишоловки, на території парку культури та відпочинку ім. Рильського, біля Національного університету біоресурсів і природокористування України тощо.

Найчастіше молюска можна побачити у сутінках або після дощу.

У разі небезпеки або під час атаки хижака молюск стискає своє м'язисте тіло, від чого набуває кулястої форми

Наразі співробітники парку говорять, що слідкуватимуть за молюском, щоб вчасно виявити його потенційно можливий вплив на довкілля, оскільки вважається, що у межах свого поширення він може досить серйозно пошкоджувати садові та інші сільськогосподарські культури.

Співробітники парку слідкуватимуть за молюском, щоб вчасно виявити його потенційно можливий вплив на довкілля

Нагадаємо, у Києві створять чотири заказники. Як розповіли екологи, йдеться про зелені зони “Вікова діброва”, “Труханів острів-1”, “Коручка” та “Ліс орхідей”.

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