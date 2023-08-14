В "Укрзалізниці" попередили про затримку низки поїздів: що сталося

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів.

На Київщині через транспортний інцидент з вантажним поїздом низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом із затримкою до 1,5 години. Назад поїзди прямуватимуть із такою ж затримкою.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Телеграм.

Зазначається, що це стосуватиметься поїздів №729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро - Львів, №43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ - Кременчук, №102 Краматорськ - Херсон, №38 Киів - Запоріжжя, №80 Київ - Дніпро.

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"Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву", - наголосили в "Укрзалізниці".

Напередодні "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда №191/192, який прямує від Києва до Львова. Йдеться про потяги на 21 та 23 серпня.

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