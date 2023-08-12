На Подолі знесли 200-річний будинок: як відреагував мер Києва

У Києві на вулиці Ярославській, 13-Б, 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ століття. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на цей зухвалий вчинок забудовників і заявив, що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень. Крім того, мер ініціюватиме розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на вулиці Ярославській, 13-Б.

Про це Віталій Кличко написав у Facebook.

" По-перше : я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста.

: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста. По-друге : Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника. По-третє: Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), - без висновків містобудівної ради. Зазначу цікавий момент, що Верховна Рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України", - зазначив мер Києва.

Крім того, Віталій Кличко повідомив, що Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект №0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгівельні центри та багатоповерхівки.

Мер Києва уточнив, що законопроєкт №0895 стосується охорони культурної спадщини всієї країни.

Нагадаємо, на Подолі на вулиці Ярославській, 13-Б, вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу.

Раніше ми повідомляли, що цей один із найстаріших будинків Подолу оточили будівельним парканом.

Довідка: будинок на Ярославській, 13-Б — це садиба, яка є зразком першої забудови Подолу після великої пожежі 1811 року. Садиба датується орієнтовно першою половиною ХІХ ст. Будівлю побудували на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.