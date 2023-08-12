На Київщині рятувальники визволили дитину з-під завалів недобудови: фото

На Київщині рятувальники визволили з-під завалів недобудови дитину, яка потрапила у пастку, граючись із подружкою на території недобудови.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Надзвичайна ситуація сталася 11 серпня о 17:45 в селі Нове Залісся, вул. Чорноморська, Бородянської територіальної громади.

Рятувальники отримали повідомлення, про те, що необхідна допомога дитині, яка потрапила під завал.

Бійці 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Бородянка, які прибули на місце, встановили, що на території недобудови перебували двоє неповнолітніх дітей.

У ході гри одній дитині затисло руку бетонною плитою.

Руку дівчинки деблокували з-під панельної плити за допомогою гідравлічного розтискача та гідравлічного домкрату

Рятувальники деблокували ліву руку дівчинки з-під панельної плити за допомогою гідравлічного розтискача та гідравлічного домкрату.

Рятувальники передали дитину медикам

Нагадаємо, у середу, 9 серпня, 13-річний підліток задля розваги поліз на дах електропотяга. Хлопчика вразило струмом. За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, ушкодження були практично несумісні із життям. Правоохоронці супроводили швидку з постраждалим підлітком в Опіковий центр столиці.

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