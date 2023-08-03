З Києва до Львова у серпні запустили додаткові поїзди: розклад і вартість

Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням, позначку можна знайти біля обраного вагона у застосунку.

"Укрзалізниця" у серпні запустила додаткові поїзди з Києва до Львова.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.

"Зважаючи на великий попит пасажирів на поїздки до заходу України в активний сезон літніх перевезень, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси. Попри ремонти на критичних ділянках інфраструктури, які дозволять надалі більш безпечно та швидко подорожувати поїздами, залізниця знаходить можливості призначити додаткові поїзди для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Так, призначений додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Вартість: люкс 1599,75 грн, купе 661,56 грн.

Крім того, призначений також додатковий поїзд №163/164 сполученням Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Вартість: люкс 1462,49 грн, купе 608,68 грн, 240,93 грн.

Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням, позначку можна знайти біля обраного вагона у застосунку.

Квитки на поїзди доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо,"Укрзалізниця" закриє близько 70 станцій.

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