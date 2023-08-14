В "Укрзализныце" предупредили о задержке ряда поездов: что произошло

Изменение маршрута для этих поездов может привести также к задержке других рейсов.

В Киевской области из-за транспортного инцидента с грузовым поездом ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом с задержкой до 1,5 часов. Обратно поезда будут следовать с такой же задержкой.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Телеграмм.

Отмечается, что это касается поездов №729 Черкассы — Киев (и обратный рейс), №733 Днепр — Киев (и обратный рейс), №131 Днепр — Львов, №43 Черкассы — Ивано-Франковск (и обратный рейс), №731 Запорожье — Киев (и обратный рейс), а также №790 Киев — Кременчуг, №102 Краматорск — Херсон, №38 Киев — Запорожье, №80 Киев — Днепр.

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"Изменение маршрута для этих поездов может повлечь задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь", — отметили в "Укрзализныце".

Накануне "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №191/192, следующего от Киева до Львова. Речь идет о поездах на 21 и 23 августа.

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