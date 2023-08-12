Біля Стоянки під Києвом сталася аварія: ускладнено рух

У суботу, 12 серпня, біля села Стоянка на Київщині сталася аварія. У напрямку Житомиру ускладнено дорожній рух.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київської області.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталась на 18 км автодороги М-06 Київ- Чоп, на мосту біля с. Стоянка, в напрямку м. Житомир ускладнення дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації.

Як повідомлялося, в Одеській області легковик на смерть переїхав хлопчика, який перебігав дорогу.

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