Три поверхи вниз і "скромна" кімната: що знайшли у резиденції Паші "Мерседеса"

Будинок ексголови Києво-Печерської лаври побудований у такий спосіб, що парафіяни бачили лише один поверх.

Насправді резиденція митрополита Павла налічує три таємні поверхи під землею. Зокрема, там розташовані сауна, тренажерна зала, винний погріб, а також – одна цікава кімната.

Про це повідомляє ТСН.ua

Очищення Лаври

Відсьогодні правоохоронці перестали пускати у нижню частину Києво-Печерської лаври усіх, крім монахів та студентів духовної академії. Зробили вони це задля того, щоб співробітники заповідника змогли нарешті провести огляд та інвентаризацію кількох корпусів святині. Натомість кілька десятків невідомих осіб закрилися у готелі та у кількох приміщеннях.

Попри це, науковцям таки вдалося потрапити у резиденцію Митрополита Павла, в якій виявили додаткових 3 поверхи вниз з боку дніпровської кручі. Раніше лише обраним дозволяли спускатися поверхом нижче. І лише нещодавно, коли стався прорив водопровідної труби, працівники заповідника для себе зробили відкриття.

На нижніх поверхах розташована сауна, тренажерна зала й винний погріб, щоправда, вже без вина. Серед іншого науковців зацікавила одна "скромна" кімната. Вони припускають, що тут може бути ще один невідомий нікому вхід у ближні печери, які під час будівництва замурували.

Нагадаємо, скандальний екснастоятель Києво-печерської лаври Павло Лебідь вийшов з СІЗО. За нього внесли 33 млн грн. У СБУ наголосили, що застава за митрополита Павла не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

Автор: кореспондент ТСН Олександр Загородній

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