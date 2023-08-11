У Києві прооперували хлопчика, який отримав 90% опіків тіла, видершись на електричку

У Києві прооперували 13-річного хлопчика з Коцюбинського, який отримав 90% опіків тіла, видершись на електричку. Стан Микити стабільно важкий. Він тримається мужньо і перебуває у свідомості.

Про це повідомили у поліції Київщини.

"Через ураження електрострумом, понад 90% тіла хлопця зазнало опіків. Поліція Київщини бажає хлопцю одужання та вкотре закликає батьків та освітян пояснювати дітям, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки, й забави на ній можуть коштувати життя", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у середу, 9 серпня, Микита задля розваги поліз на дах електропотяга. Хлопчика вразило струмом. За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, ушкодження були практично несумісні із життям. Правоохоронці супроводили швидку з постраждалим підлітком в Опіковий центр столиці.

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