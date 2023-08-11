ТСН до мене їде, що робити: оприлюднено розмову комерсанта, який постачав неякісну форму ЗСУ

У Києві викрито директора товариства, який поставляв неякісний формений одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

Київська міська прокуратура оприлюднила розмову директора ТОВ з довіреними особами щодо неналежної якості поставленого одягу до військової частини. Як виявилось, корупціонери бояться ТСН як вогня. Із розмови витікає, що комерсант страшенно злякався візиту ТСН. На це ми можемо відповісти лише одне: не ховайтеся, ми все одно вас знайдемо.

До речі, директору приватної фірми, який постачав неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн, вже повідомлено про підозру.

Якщо ви крадете гроші, ТСН йде до вас: перехоплено розмову комерсанта, який постачав неякісну форму ЗСУ

Нагадаємо, у 2022 році між військовою частиною та товариством (швейною фабрикою) були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців. Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн гривень.

Скориставшись нагальною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату у сумі понад 5 млн гривень, а згодом - решту обумовлених договорами коштів. Однак поставлені нею товари виявилися неналежної якості.

За висновками експертів поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 млн гривень.

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