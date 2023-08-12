Возле Стоянки под Киевом произошла авария: затруднено движение

В субботу, 12 августа, возле села Стоянка в Киевской области произошла авария. В направлении Житомира усложнено дорожное движение.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на 18 км автодороги М-06 Киев-Чоп, на мосту возле с. Стоянка, в направлении г. Житомир усложнение дорожного движения", — говорится в сообщении.



Отмечается, что патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения. Водители просят планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

Как сообщалось, в Одесской области легковушка насмерть переехала перебегавшего дорогу мальчика.

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