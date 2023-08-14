Шахрайка видурювала гроші на "звільнення" полонених бійців ЗСУ: як її покарають

Зловмисниця оцінила свої послуги у майже 150 тисяч гривень.

Поліція Києва повідомила про підозру жінці, яка обіцяла за гроші посприяти звільненню військового з полону.

Про це інформує поліція Києва.

Виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук розповів, що до поліції звернулася жінка та повідомила, що її ошукали.

За словами потерпілої, жінка переконала її у тому, що може допомогти поверненню з полону її родича. А свої послуги оцінила у майже 150 тисяч гривень.

"Ми з’ясували, що мешканка Київської області, 1988 року народження, розповсюджувала інформацію серед знайомих про те, що ніби то займається обміном військовослужбовців, які потрапили у полон. Потерпіла, родичі якої на даний час перебувають у полоні, звернулася до неї за допомогою. Зловмисниця пообіцяла допомогти, а свої послуги оцінила у майже 150 тисяч гривень. Як наслідок, вона отримала кошти у потерпілої та зникла", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження фігурантки. Зокрема, під час обшуку за місцем її мешкання слідчі вилучили докази причетності до вчинення шахрайських дій - телефон, паспорти громадян України та їх медична документація.

Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - Шахрайство.

"Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років", - додали у полії.

Раніше поліція Києва викрила Директора аптеки та двоє фармацевтів, які налагодили у Києві збут фальсифікованих лікарських засобів онкологічної групи та приховано переправляли їх з Росії та країн Близького Сходу.

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