Став відомий діагноз митрополита УПЦ МП Павла Лебедя

За словами адвоката, 14 серпня митрополита Павла прооперували у кардіологічному відділенні.

Став відомий діагноз колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ Павла. Він має гострий інфаркт міокарда.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у Telegram.

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу посталено діагноз — гострий інфаркт міокарду", - написав Чекман.

Адвокат у коментарі "Суспільному" повідомив, що митрополит нині відновлюється після операції. Йому не можна підніматися з ліжка.

"Я не можу з лікарями більш неофіційно спілкуватись, я ж не є родичем. Те, що я знаю, я повідомляю суспільству узгоджену позицію. Більш детально не можу вам пояснити", — сказав адвокат.

Юрист вважає, що в такій ситуації правоохоронні органи зобов'язані зупинити будь-яке провадження щодо митрополита Павла у зв'язку зі станом здоров'я підозрюваного, згідно з нормами кримінально-процесуального законодавства.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про госпіталізацію Павла до кардіологічного відділення. Потім стало відомо, що його прооперували.

Що інкримінують митрополиту Павлу

1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

7 серпня за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн застави, після чого ієрарх Московського патріархату вийшов із СІЗО. Він пробув за ґратами майже місяць.

СБУ запевнила, що застава за митрополита Павла не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

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