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Населення Києва: скільки людей проживає у столиці – цифри

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Населення Києва: скільки людей проживає у столиці – цифри

Мешканці Києва. / Фото: УНІАН

Стало відомо, скільки осіб наразі проживає в Києві.

У Києві за даними станом на 5 серпня 2023 року проживає понад 3,1 млн людей.  

Про це розповіли розробники "Київ Цифровий". 

"У Києві наразі проживає 3 133 712 мешканців. При цьому офіційним мобільним застосунком столиці користуються 2 474 983 громадянина. Крім того, у застосунку зареєстровано 899 598 карт, якими користуються пасажири громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії у місті проживали 3,9 млн осіб.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, чи можливий наступ "вагнерівців" на Київ.

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Дата публікації
Перегляди
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