Представники УПЦ МП забарикадувалися у корпусах Лаври – відео

На території Києво-Печерської лаври вранці 15 серпня знову неспокійно. Там перебувають представники поліції та комісії Мінкульту, які знову не можуть потрапити до кількох корпусів Лаври, де забарикадувалися представники УПЦ МП.

Про це пишуть ЗМІ.

"Наразі тут правоохоронці, по суті, забезпечують публічну безпеку та порядок. На місці є директор заповідника, є комісія, яка працює. У них є рішення суду, відповідно до якого вони мають на законних підставах потрапити до цих корпусів", - прокоментувала пресофіцерка Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

В УПЦ МП заявили про "штурм" 54, 57 і 58 корпусів Лаври та що поліцейські нібито вже зрізали замки та зайшли до 57 корпусу.

"Вони (представники УПЦ МП) не пропускають до корпусів… Але правоохоронці не зривали ніякі замки", - наголосила Тищенко.

Нагадаємо, 11 серпня частину Києво-Печерської лаври закрили для відвідувачів (відео).

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