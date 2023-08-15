Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА

У столиці на честь свята проводитимуться лише заходи локального рівня.

У Києві не буде міських масових заходів до Дня Незалежності 24 серпня.

Про це повідомив заступник голови КМДА, секретар Київради Володимир Бондаренко виданню “Київ 24”.

За словами Бондаренка, на честь свята проводитимуться лише заходи локального рівня.

"Натомість кінцевого варіанту від ОП та Уряду щодо формату державних заходів ще немає. Можливо, як і минулого року це буде виставка техніки. Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію“, – зазначив він.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що на День Незалежності Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

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