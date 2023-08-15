Стал известен диагноз митрополита УПЦ МП Павла Лебедя

По словам адвоката, 14 августа митрополит Павл прооперирован в кардиологическом отделении.

Стал известен диагноз бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла. Он имеет острый инфаркт миокарда.

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в Telegram.

"По официальной информации от здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз — острый инфаркт миокарда", — написал Чекман.

Адвокат Никита Чекман в комментарии "Суспільному" сообщил, что митрополит сейчас восстанавливается после операции. Ему нельзя подниматься с кровати.

"Я не могу с врачами более неофициально общаться, я же не являюсь родственником. То, что я знаю, я сообщаю обществу согласованную позицию. Более подробно не могу вам объяснить", — сказал адвокат.

Юрист считает, что в такой ситуации правоохранительные органы обязаны остановить любое производство по митрополиту Павлув связи с состоянием здоровья подозреваемого, согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, вчера появилась информация о госпитализации Павла в кардиологическое отделение. Затем стало известно, что его прооперировали.

Что инкриминируют митрополиту Павлу

1 апреля Павлу вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".

7 августа за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн залога, после чего иерарх Московского патриархата вышел из СИЗО. Он пробыл за решеткой почти месяц.

СБУ заверила, что залог митрополита Павла не означает его освобождения от уголовной ответственности.

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