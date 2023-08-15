Представители УПЦ МП забаррикадировались в корпусах Лавры – видео

В УПЦ МП заявили о "штурме корпусов" Лавры.
На территории Киево-Печерской лавры утром 15 августа снова неспокойно. Там находятся представители полиции и комиссии Минкульта, которые снова не могут попасть в несколько корпусов Лавры, где забаррикадировались представители УПЦ МП.
Об этом пишут СМИ.
"В настоящее время здесь правоохранители, по сути, обеспечивают публичную безопасность и порядок. На месте есть директор заповедника, есть работающая комиссия. У них есть решение суда, согласно которому они должны на законных основаниях попасть в эти корпуса", — прокомментировала пресс-офицер Печерского. управления полиции Оксана Тищенко.
В УПЦ МП заявили о "штурме" 54, 57 и 58 корпусов Лавры и что полицейские якобы уже срезали замки и зашли в 57 корпус.
"Они (представители УПЦ МП) не пропускают в корпуса… Но правоохранители не срывали никакие замки", — подчеркнула Тищенко.
Напомним, 11 августа часть Киево-Печерской лавры была закрыта для посетителей (видео).
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