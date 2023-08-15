Тыловые командиры Нацгвардии незаконно присвоили 14 млн "боевых" премий — СБУ

На сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется в Киевской области.

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ДБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии разоблачила в рядах Нацгвардии еще одну "схему" безосновательного начисления премий якобы за участие в боях на передовой. В этот раз на сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

С первого дня полномасштабного вторжения России и до августа 2022 года фигуранты незаконно премировали себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.

Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

В то же время участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу. Их лица также установлены – командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления

На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, незаконно насчитавших себе почти 1 млн "боевых" премий.

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