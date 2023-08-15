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Планирует ли Киев праздничные мероприятия ко Дню Независимости: ответ КГГА

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Планирует ли Киев праздничные мероприятия ко Дню Независимости: ответ КГГА

Софийская площадь в Киеве / Фото: УНІАН

В столице в честь праздника будут проводиться только мероприятия локального уровня.

В Киеве не будет городских массовых мероприятий ко Дню Независимости 24 августа.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко изданию "Киев 24".

По словам Бондаренко, в честь праздника будут проводиться только мероприятия локального уровня.

"Однако окончательного варианта от ОП и Правительства относительно формата государственных мер еще нет. Возможно, как и в прошлом году, это будет выставка техники. Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию", – отметил он.

Напомним, украинская разведка считает, что в День Независимости Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.

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Дата публикации
Просмотры
304
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